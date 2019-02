Queda de Bebianno aumenta pressão para que Bolsonaro troque chefe da Secom

Fila A queda de Gustavo Bebianno aumentou a pressão para que Bolsonaro troque o chefe da Secretaria de Comunicação, Floriano Amorim.

Fila 2 Representantes de emissoras alinhadas ao governo fizeram chegar ao gabinete do presidente sua insatisfação com a liberação de verbas publicitárias. Dizem que o Planalto colocou de lado o investimento nas TVs para priorizar veículos da internet.

Pilatos O presidente indicou a aliados que, se as investigações do Ministério Público e da Polícia Federal endossarem as suspeitas de que o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro, se beneficiou de uma rede de candidatas laranjas, como mostrou a Folha, ele “está fora do governo”.

Leia mais notícias do Painel aqui.