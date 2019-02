Por Previdência, Guedes se reúne com sindicalistas e empresários em SP

Gregos e troianos O ministro Paulo Guedes (Economia) vai iniciar a pregação pela reforma da Previdência nesta quinta (20), dia seguinte à entrega da proposta à Câmara. Ele desembarca em SP para reunião com centrais sindicais, agentes do mercado financeiro e membros da FIESP.

Faca e queijo A prisão do presidente da CNI, Robson Andrade, nesta terça (19), deve acelerar a intervenção do governo nos recursos do Sistema S. O Ministério da Economia prepara projeto que designa à Secretaria de Produtividade a supervisão do orçamento dessas entidades.

