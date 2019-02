Congresso pode diluir e também submeter a comissão de juristas pacote anticrime de Moro

Diluído Líderes de siglas com assento no Congresso discutem o que fazer com as medidas do pacote anticrime de Sergio Moro (Justiça). A tese que conquistou mais apoio até agora prega apensar os projetos do ex-juiz a outros que já tramitam sobre os temas.

Quem entende Depois, as mudanças pregadas por Moro seriam submetidas à junta de juristas que, no ano passado, apresentou sugestões para endurecer a legislação penal.

