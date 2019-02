Dobradinha Integrantes do PSL costuram um acordo de revezamento no comando da Comissão de Constituição e Justiça, que está reservado ao partido. Pelo desenho atual, o colegiado seria presidido por Felipe Francishini (PSL-PR) neste ano e, no seguinte, por Bia Kicis (PSL-DF).

Dobradinha 2 O deputado Marcelo Freitas (MF), outro postulante à CCJ, também poderia entrar no revezamento.

