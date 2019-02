Aliados de Eduardo Bolsonaro compartilham texto que acusa Bebianno de conspirador

Chumbo trocado Pessoas próximas a Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) replicaram em redes bolsonaristas texto de uma simpatizante do escrito Olavo de Carvalho contra Gustavo Bebianno.

Chumbo trocado 2 A versão, que circulou neste fim de semana, insinua que Bebianno era um agente infiltrado que agia contra os interesses do governo, conspirando contra os filhos do presidente e vazando informações sensíveis à imprensa.

Covil Com a iminente queda de Bebianno, ala ligada ao clã Bolsonaro e simpatizante de Olavo de Carvalho trabalha contra a promoção do general Floriano Peixoto à Secretaria-Geral da Presidência. Esse grupo defende que o posto fique com o general Santos Cruz, hoje à frente da Secretaria de Governo.

