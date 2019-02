Machado estava mal acostumado com mamata, diz aliado de Doria

O ataque de Campos Machado (PTB-SP) ao plano de desestatização do governador João Doria (PSDB) causou reações entre aliados do tucano.

“O que João Doria quer é acabar com as mamatas e com os apadrinhamentos aos quais o deputado Campos Machado estava muito mal acostumado”, disse Carlão Pignatari (PSDB-SP).

Machado disse que o plano do governador seria um talão de cheques em branco. “O governo quer é enxugar o estado e torná-lo produtivo. Fazer a economica crescer”, rebateu Pignatari.