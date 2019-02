Antes de falar com Bebianno, Bolsonaro avisou aliados que ministro havia vazado seus áudios

Mensageiro do caos Aliados de Bolsonaro contam que, até o início da tarde de sexta (15), ele estava mesmo disposto a manter Gustavo Bebianno ministro. Mas a partir das 14h30, o próprio presidente começou a compartilhar mensagens dizendo que o “cara tinha vazado áudios privados“.

Eu amanhã? A esperada queda de Bebianno nesta segunda (18) não encerra o impasse. O episódio deixou cicatrizes na base do governo e entre integrantes do partido do presidente, o PSL. Esse grupo diz que o temor da ingerência dos filhos no Planalto só cresceu com a via crucis do outrora braço direito de Bolsonaro.

Me dê motivos O fato de um encontro marcado por Bebianno com um executivo da TV Globo ter sido apontado como detonador da crise assustou dirigentes de partidos. Especialmente os que sabiam que o representante da emissora já tinha estado com ao menos dois ministros que despacham no Planalto àquela altura do campeonato.

