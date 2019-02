Por Previdência, Onyx articula conversas com os 513 deputados

Tête-à-tête Auxiliares do ministro Onyx Lorenzoni (Casa Civil) estão montando um cronograma para conversar individualmente com cada um dos 513 deputados sobre as mudanças nas regras da aposentadoria. A ideia é apresentar o texto e responder as dúvidas dos parlamentares.

Fale com propriedade O governo também pretende distribuir uma cartilha aos deputados. Querem que, uma vez que o projeto esteja na rua, todos possam defendê-lo em suas bases com conhecimento de causa.

