Ministros não devem receber parlamentares na semana de apresentação da Previdência, diz Onyx

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, enviou nesta terça (12) um e-mail a todos os colegas de Esplanada orientando-os a não receber parlamentares para audiências em suas pastas nos dias 19 e 20, das 16h às 22h, e no dia 21, das 10h às 14h, informa Thais Arbex.

A previsão é que o Planalto envie o texto da reforma da Previdência ao Congresso exatamente no período destacado por Onyx.

De acordo com integrantes do governo, a ideia é garantir a presença de deputados e senadores alinhados a Jair Bolsonaro nos três dias, para evitar que a oposição ocupe as tribunas com críticas às mudanças na aposentadoria.

Na mensagem, o chefe da Casa Civil diz que “a referida providência se faz necessária no sentido de colaborarmos com os trabalhadores das Casas Legislativas federais”.

Leia mais notícias do Painel aqui.