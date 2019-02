Ala do PSL quer estatuto partidário para definir ocupação de cargos e direcionamento ideológico

Com a destra Uma ala do PSL vai tentar solucionar a já famosa fragmentação da bancada da sigla com a proposta de um novo estatuto partidário. A ideia é criar normas não só para o preenchimento de espaços em diretórios, mas também delinear uma coluna vertebral claramente de direita para a legenda.

Antes que seja tarde Um esboço do novo ordenamento deve ser repassado a um grupo do partido ainda nesta semana. A ideia é concluir o documento a tempo de impedir a ocupação indiscriminada de cargos nos diretórios municipais por quadros sem identidade ideológica, já de olho nas eleições de 2020.

Que se retirem A ala que quer o novo estatuto prevê o incômodo de quadros menos afinados —e não descarta um expurgo como consequência.

