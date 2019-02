Bancada da bala quer mudar MP de Bolsonaro para recriar ministério exclusivo para a Segurança

Santo de casa… Mesmo fortemente identificada com o governo, a bancada da bala na Câmara avisou que tentará mudar a medida provisória que redefine a estrutura da Esplanada dos Ministérios. Motivo: os deputados da frente querem de volta uma pasta só para Segurança Pública.

… não faz milagre O presidente do grupo, Capitão Augusto (PR-SP), apresentou emenda para fatiar o Ministério da Justiça, de Sergio Moro. Pela proposta dele, as polícias estaduais ficariam sob o comando do Ministério da Segurança. Já a PF ficaria debaixo do guarda-chuva do ex-juiz.

