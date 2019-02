Presidente do Senado indica a aliados que vai barrar CPI para investigar tribunais superiores

Pessoas próximas ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), dizem que o democrata não deve dar força à CPI com foco nos tribunais superiores, proposta pelo senador Alessandro Vieira (PPS-SE), informa Thais Arbex.

Em conversas com aliados nesta quinta (7), Alcolumbre afirmou que um embate com o Poder Judiciário no início da legislatura seria um tiro no pé.

De acordo com os relatos, o presidente do Senado disse que, mesmo que estivesse no último dia de seu mandato, não daria aval à instalação de uma comissão contra o STF e o STJ.

Também nesta quinta ao menos dois senadores que aderiram ao pedido para a abertura da CPI disseram que estão dispostos a retirar as assinaturas –o que faria com que a comissão perdesse o apoio mínimo necessário para ser instalada na Casa.

