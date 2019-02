Em ato que pode isolar Renan, Alcolumbre patrocina indicação de emedebista para líder do governo

Profissional A insatisfação com o novato Vitor Hugo na Câmara pode dar fôlego a uma surpresa no Senado. Na tentativa de reacomodar o MDB –isolando Renan Calheiros (AL) do resto da bancada–, o presidente Davi Alcolumbre (DEM-AP) patrocina a indicação de Fernando Bezerra (MDB-PE) para líder do governo.

Nome aos bois Bezerra é visto como um nome habilidoso e experiente. A articulação para fazer dele líder do governo no Senado passa por, além de Alcolumbre, senadores do próprio MDB. Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) também foi sondado sobre o assunto. O martelo será batido pelo presidente, que está hospitalizado.

Só Depois da derrota, Renan se afastou das conversas no Senado. Seus aliados estão magoados. O modo como ele saiu da disputa deixou todos os que auxiliaram sua candidatura em uma sinuca de bico.

