Enxergando ‘ofensiva do governo’, siglas de oposição tentam encerrar disputa na esquerda

Inimigo do meu inimigo Divididos desde a última eleição, partidos de esquerda começam a ensaiar uma trégua. A motivação veio da sensação de que o governo Jair Bolsonaro “está em clara ofensiva”, o que obrigaria a oposição a se realinhar. Nesta terça (5), Orlando Silva (PC do-B) levantou bandeira branca a integrantes da executiva do PT e foi articular com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a concessão de espaços aos petistas em comissões. A meta é reorganizar o campo até a próxima semana.

Uni-vos O PDT, que também estava arredio ao PT, foi chamado para se somar à conversa. “O governo está vindo com reforma, com ataque. Nós não temos tempo para ficar discutindo por besteira”, disse Silva.

Vim para confundir Apesar das diversas versões que agora circulam de planos para a reforma da Previdência, fonte graduada da equipe econômica garante que o grupo hoje trabalha com três hipóteses de idade mínima: 65 anos para homens e mulheres, 65 para eles e 60 para elas e, ainda, a pedido de Bolsonaro, 57 para mulheres e 62 para homens.

A seco O ministro Paulo Guedes (Economia) já disse que no modelo no modelo 57/62 o tempo de transição seria mais curto. Pessoas próximas a ele vão além: dizem que a minuta que traz essa simulação nem sequer prevê transição.

Força do exemplo O Ministério da Economia cortou 29% de seus cargos de comissão. Segundo integrantes da pasta, a redução de cerca de 2.900 funções gratificadas vai gerar uma economia de R$ 42 milhões por ano.

Exceção à regra Depois de muita pressão, a Receita Federal conseguiu convencer o Ministério da Economia a acolher o pleito de dispensar servidores do órgão de vistoria na chegada a aeroportos. O tema foi batido em reunião nesta terça (5). O maior e mais movimentado aeroporto do país, em Guarulhos, já recebeu comunicado.

Mais iguais que outros Como mostrou a Folha, há forte incômodo na Receita com norma da Anac que obriga auditores e analistas tributários a, no exercício da função, passarem por inspeção antes de entrar em áreas restritas de aeroportos. Guedes enviou ao presidente dia 31 proposta para eximi-los da regra em lei.

Tudo vejo A ação coordenada de movimentos e parlamentares ligados à direita contra o Judiciário não está passando ao largo do radar do Supremo. Ao receber informação, nesta terça (5), de que um senador busca assinaturas para uma CPI apelidada de Lava Toga, um ministro comentou: “Lembrei de Demóstenes Torres”.

Tudo vejo 2 Contexto: o citado era paladino da moralidade no Senado e foi pego em conversas pouco republicanas com o contraventor Carlinhos Cachoeira.

Vem mais O boicote de dirigentes de diversos partidos à reunião convocada pelo líder do governo Bolsonaro na Câmara, major Vitor Hugo (PSL-GO), foi o primeiro de uma série de sinais que os deputados pretendem mandar para dizer que estão insatisfeitos com a articulação política do Planalto.

Puxando a fila Nesta terça (5), o PRB decidiu declarar independência –não se diz nem base, nem oposição. Outras siglas devem seguir o mesmo caminho. Integrantes do PP, do MDB e do PSD dizem que o clima para o Planalto na Casa não é dos melhores.

Lá vamos nós Entidades de advogados criminalistas, como IDDD e Ibccrim, se somaram à OAB e às defensorias públicas para reagir ao pacote anticrime do ministro Sergio Moro (Justiça). Elas vão auxiliar um grupo de trabalho da Ordem na elaboração de um estudo.

Lá vamos nós 2 A OAB deve divulgar o documento em março. Ele será enviado a deputados e senadores para subsidiar o debate no Congresso.

Casa nova O ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung foi convidado para compor o Conselho Consultivo da Educação do Estado de SP.

TIROTEIO

A proposta conclui que criminalidade se resolve com sistema penal mais duro. Achei que iria além de modelos ultrapassados

Do criminalista Roberto Podval, sobre o pacote anticrime anunciado nesta segunda-feira (5) pelo ministro da Justiça, Sergio Moro