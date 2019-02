Presidente da bancada da bala reage e diz que policiais foram alijados de debate sobre nova Previdência

Apenas o começo Num aperitivo das resistências à reforma da Previdência que podem brotar na base do governo, o presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública, deputado Capitão Augusto (PR-SP), avisa que vai pedir audiência com o ministro Paulo Guedes (Economia). Ele diz que os 21 policiais e bombeiros eleitos para a Câmara se sentiram alijados das tratativas e não gostaram do que vem sendo aventado, como a inserção de suas categorias nas normas que vão passar a reger as Forças Armadas.

Com quem de direito Capitão Augusto lembra que seu grupo vota sempre fechado e diz que policiais militares e bombeiros têm carreiras muito diferentes das de integrantes das Forças. Segundo ele, ninguém “deu procuração” para que negociassem por eles.

Daqui não passarás Os policiais e bombeiros não querem regra de transição e defendem que o aumento da contribuição por tempo de serviço de 30 para 35 anos só valha para quem ingressar nas corporações após a reforma.

Tempo ao tempo Havia preocupação na equipe econômica do governo de que o vazamento de informações da proposta de mudanças nas regras de aposentadoria antecipasse a formação de núcleos de oposição ao texto. O Estado de S. Paulo publicou nesta segunda (4) uma minuta da reforma.

Balde de água fria Integrantes do grupo que assessora Paulo Guedes já tinham recebido recado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), de que a ideia de levar as novas regras de aposentadoria direto ao plenário não tinha chance de prosperar.

Pollyanna O governo, então, adaptou o discurso. Diz que submeter o texto à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara pode blindar a proposta de eventuais questionamentos no Supremo.

Dois gumes A atitude dos senadores na eleição do novo presidente da Casa alarmou assessores de Guedes. A atenção devotada às demandas das redes sociais fez a equipe temer que, diante de uma reforma impopular, a base vacile.

A casa é sua Na tentativa de diminuir resistências ao texto da Previdência, o governo recebe na quinta (7) dirigentes dos Sindicatos dos Aposentados, da Força Sindical.

A quatro mãos O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, deve fazer sugestões ao pacote anticrime formulado por Sergio Moro (Justiça).Técnicos do Conselho Nacional de Justiça já estão debruçados sobre o texto.

Desunido Outros setores também querem se fazer ouvir. Associações de delegados da Polícia Federal vão enviar propostas a Moro. Eles reclamam que o ministro não ouviu entidades que representam a categoria antes de apresentar o projeto.

Carapuça “O ministro da Justiça defende a aplicação da lei, e não governantes. Mas voltou o tempo dos que, diante de situações constrangedoras, dizem: ‘nada a declarar’”. A fala é de José Eduardo Cardozo, ministro da Justiça na era Dilma Rousseff, e o destinatário é Sergio Moro.

Carapuça 2 Nesta segunda (4), questionado sobre reportagem da Folha que mostrou que o ministro do Turismo é suspeito de integrar esquema de desvio de dinheiro na eleição, Moro disse que o tempo de titulares da Justiça que se portavam como advogados do governo havia passado.

Carapuça 3 É a esta fala que Cardozo responde fazendo referência a Armando Falcão, conhecido como “ministro nada a declarar”. Falcão ocupou a pasta no governo Geisel, durante a ditadura militar.

Pacote completo Depois de derrubar a candidatura de Renan Calheiros (MDB-AL) à presidência do Senado, rivais do alagoano querem impor voto aberto na escolha de dirigentes de comissões. O intuito é impedir que o emedebista fique à frente da CCJ.

Para ontem Um projeto de Lasier Martins (PSD-RS) trata do tema. Ele coleta assinaturas para dar urgência ao texto.

TIROTEIO

Se espremerem mais o governo de Jair Bolsonaro vai sair suco de laranja amargo. O povo brasileiro não merece isso

Do deputado Alessandro Molon (PSB-RJ), sobre o ministro Marcelo Álvaro Antonio ter usado candidatas fake para desviar verba pública