Apego de parlamentares às redes sociais preocupa articuladores da nova Previdência

Dois gumes A atitude dos senadores na eleição do novo presidente da Casa alarmou assessores de Guedes. A atenção devotada às demandas das redes sociais fez a equipe temer que, diante de uma reforma impopular, a base vacile.

A casa é sua Na tentativa de diminuir resistências ao texto da Previdência, o governo recebe na quinta (7) dirigentes dos Sindicatos dos Aposentados, da Força Sindical.

Balde de água fria Integrantes do grupo que assessora Paulo Guedes já tinham recebido recado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), de que a ideia de levar as novas regras de aposentadoria direto ao plenário não tinha chance de prosperar.

Pollyanna O governo, então, adaptou o discurso. Diz que submeter o texto à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara pode blindar a proposta de eventuais questionamentos no Supremo.

