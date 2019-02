Aliado de Alcolumbre, Randolfe é acusado pela esquerda de ajudar ‘a eleger candidato do Bolsonaro’

#Novaera Randolfe Rodrigues (Rede-AP), articulador da candidatura de Alcolumbre, está vivendo um paradoxo na internet: tem sido criticado pela esquerda e defendido por simpatizantes de Bolsonaro.

Ao vivo “Você ajudou a eleger o candidato de Onyx Lorenzoni, portanto, ajudou a eleger o candidato de Bolsonaro. (…) Quando Davi promover a agenda do governo contra nossos direitos no Senado, suas digitais estarão lá”, disse a ele o presidente do PSOL, Juliano Medeiros, no Twitter.

Ao vivo 2 Em seu perfil, Randolfe reproduziu mensagens nas quais apoiadores afirmavam que o alinhamento foi feito “para derrotar as velhas raposas da política”.

Leia mais notícias do Painel aqui.