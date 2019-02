Em meio a embate com petistas, ala do PC do B diz que PT ‘parou no tempo’

Esgarçou As desavenças agora públicas entre PT e PC do B se arrastam desde o ano passado, após os dois partidos perderem a eleição para Jair Bolsonaro. Enquanto ala dos comunistas pregava um movimento de ampliação da esquerda, a direção petista dizia que “o momento era o de reforçar identidade”.

Esgarçou 2 A ala do PC do B que conseguiu isolar o PT na disputa por espaços na direção da Câmara diz que o partido do ex-presidente Lula “parou no tempo” e está sendo “conduzido ao gueto”.

