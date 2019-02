Aliados de Bolsonaro pedem para militares tentarem frear declarações de Mourão

Senta aqui Aliados de Jair Bolsonaro escalaram militares que atuam no governo para uma conversa franca com o general Hamilton Mourão. É crescente o incômodo do Planalto com declarações do vice.

Senta aqui 2 Mourão tem feito contrapontos e até críticas públicas a iniciativas do time escalado pelo presidente. Esses interlocutores querem arrancar dele um compromisso claro de alinhamento.

Eu? Mourão monitorou atentamente o protagonismo que parte da imprensa lhe atribuiu no primeiro mês do governo. Segundo pessoas próximas, temia isso: que a relação com Bolsonaro azedasse.

Leia mais notas do Painel aqui.