Bolsonaro se compromete a trabalhar para acabar com reeleição no Executivo

Pode acreditar Em seu encontro com a bancada do PSDB nesta quarta (5), Bolsonaro prometeu trabalhar logo no início de seu mandato para que seja aprovado no Congresso projeto que acaba com a reeleição para ocupantes de cargos executivos.

Preço da ambição Segundo relatos, ao pedir aos tucanos apoio para as propostas de seu governo, Bolsonaro disse que a busca da reeleição atrapalharia sua gestão e o tornaria refém do Congresso.

