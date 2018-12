Bolsonaro cogita professor que nega aquecimento global para Meio Ambiente

Bolsa de apostas O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), incluiu o professor de geografia Ricardo Felício entre as opções analisadas para o Ministério do Meio Ambiente. O nome do ex-procurador Paulo de Bessa Antunes, especialista em direito ambiental, também está em avaliação.

Tudo mentira Professor da Universidade de São Paulo, Felício considera o aquecimento global uma farsa criada por cientistas e organismos multilaterais. Seu currículo foi analisado por colaboradores de Bolsonaro, e ele tem simpatia do vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente eleito.

Ela não O futuro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), disse a integrantes da bancada feminina que Damares Alves, assessora do senador Magno Malta (PR-ES), não será ministra dos Direitos Humanos. Ouviu que ela não tinha o apoio do grupo.

