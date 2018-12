Senado recua e desiste de pagar novo teto salarial a servidores

Meia volta… O Senado desistiu de adotar ainda neste ano o novo teto salarial estabelecido para o funcionalismo, de R$ 39 mil. Na semana passada, a Casa confirmou ao Painel que a segunda parcela do 13º salário seria paga com valores atualizados para servidores com vencimentos mais altos.

…volver O Senado distribuiu contracheques prevendo o pagamento para quem ganha acima do teto antigo, de R$ 33 mil, mas tirou-os do ar e os substituiu por novos informes nesta segunda (3). O aumento do salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que define o teto, só será pago a partir de janeiro.

Leia mais notícias do Painel aqui.