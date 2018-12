Parlamentares do Nordeste cobram espaço no governo Bolsonaro

Nossa parte Sentindo-se desprestigiados por Jair Bolsonaro (PSL), parlamentares do Nordeste estão tentando um encontro com o presidente eleito. A bancada vai cobrar a presença no governo de pessoas que representem e defendam os interesses da região.

Digitais Os deputados dizem que, até agora, Bolsonaro tem mostrado que seu governo não tem uma política voltada para a população nordestina.

Cada um na sua O futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), pretende dividir a articulação política do governo por temas e regiões. A ideia é que os ex-parlamentares escalados para a função se distribuam conforme suas afinidades no Congresso.

Leia mais notícias do Painel aqui.