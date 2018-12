Com aposentadoria de Roberto Teixeira, defesa de Lula decide partilhar casos do petista

Divisão de trabalho 2 Zanin sugeriu ao ex-presidente que as outras ações, entre as quais a de Guiné Equatorial e a do “quadrilhão do PT”, na qual Lula se tornou réu no dia 23, sejam assumidas por uma banca que tenha afinidade com a atuação de seu escritório.

Vem, gente Diante da dificuldade da união da esquerda na Câmara e no Senado, Guilherme Boulos, que disputou a Presidência pelo PSOL, procurou dirigentes de PC do B, PSB, PDT, PT e Rede para formar o que chama de frente ampla pela democracia.

Vem, gente 2 A proposta é a de que lideranças das seis siglas se juntem a movimentos sociais e grupos de juristas e artistas na defesa de te-mas que lhes são comuns para atuar além do Congresso.

Vem, gente 3 Se a articulação der certo, a frente será lançada em um ato em São Paulo, no início de 2019, com a presença de nomes como os de Fernando Haddad (PT), Ciro Gomes (PDT) e Marina Silva (Rede), além do próprio Boulos.

Hermanos Haddad foi convidado para a cerimônia de posse do líder esquerdista Andrés Manuel López Obrador na Presidência do México, no sábado (1o). Em viagem aos EUA, o petista não compareceu, mas enviou uma carta.

Hermanos 2 “Tenho certeza que, por sua trajetória de vida ao lado do povo mexicano, seu governo será um marco para o fortalecimento do México e de toda América Latina.”