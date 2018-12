Aliados de Palocci dizem que ele delatou caciques do MDB com tentáculos no setor de energia

Pano para manga Pessoas próximas ao ex-ministro Antonio Palocci dizem que a delação que ele fechou com a Polícia Federal e que foi homologada pelo ministro Edson Fachin, do Supremo, implica cabeças coroadas do MDB com influência no setor de energia.

Pano para manga 2 Palocci teria dado detalhes sobre acerto de propina para o PT e para o MDB em obras da usina de Belo Monte.

Pano para manga 3 Citações a empresas do setor financeiro também comporiam o material que está nas mãos de Fachin.

