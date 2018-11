Meirelles fala em crescimento de 3,5% ‘a depender da reforma da Previdência’ de Bolsonaro

Otimista Em evento do Instituto de Direito Público (IDP), o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles disse que o Brasil pode crescer até 3,5% nos próximos anos a depender da profundidade da reforma da Previdência e das medidas para melhorar a produtividade que forem adotadas pelo governo de Jair Bolsonaro.

O inferno são os outros “Está tudo preparado para dar certo. Mas precisa colocar para votar”, concluiu Meirelles.

Salvação da lavoura Alvo do interesse deste e do próximo governo, o projeto da cessão onerosa está no centro de nova rodada de negociações. O Planalto, que já admite incluir estados e municípios no Fundo Social do pré-sal, tenta acordo em cima de partilha de dinheiro para gastos sociais, como saúde e educação.

