Mais dois nomes do governo Temer são cotados para postos-chave na gestão Bolsonaro

Raio-x Há pouco mais de uma semana, auxiliares de Bolsonaro começaram a mapear o corpo técnico do governo Michel Temer para identificar nomes que poderiam ser mantidos na nova gestão. Desde então, o presidente eleito tem acolhido integrantes da equipe do emedebista.

Dia do fico Nesse contexto, é forte a expectativa no Planalto de que o atual secretário especial do Programa de Parcerias e Investimentos, Adalberto Vasconcelos, permaneça na estrutura sob o comando do general Santos Cruz.

Dia do fico 2 O atual ministro do Planejamento, Esteves Colnago, por sua vez, é cotado para a secretaria-executiva de Paulo Guedes, que vai chefiar a Economia.

