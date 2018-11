Após sanção de reajuste do STF, líderes do Congresso preveem aumento também para o Legislativo

Pode apostar Líderes do Congresso dizem que, após o presidente Michel Temer sancionar o reajuste do salário dos ministros do Supremo, haverá um movimento para que o Legislativo também engorde seu contracheque. Deputados e senadores vão se agarrar no argumento de que há pressão dos servidores.

Gaste o latim O presidente Supremo, Dias Toffoli, vai receber a bancada do PSOL na Câmara nesta terça (27). Os deputados vão pedir que a corte mantenha na pauta de julgamentos a análise de ação que pode travar o avanço do “Escola Sem Partido” no Congresso.

