PR vai liberar bancada eleita para votar como quiser em gestão Bolsonaro

Cada um por si A direção do PR vai reunir a bancada que elegeu para a nova legislatura do Congresso na terça-feira (27). A cúpula da sigla está sem qualquer ponte formal com a próxima gestão.

Cada um por si 2 Totalmente alijados das negociações em torno da formação do governo Bolsonaro, os mandatários do partido decidiram liberar os parlamentares para votarem como bem entenderem os temas que vierem à reboque da nova administração.

Vespeiro Parte da bancada do PR é formada por policiais e militares que são simpáticos ao presidente eleito. Um integrante da sigla indica quando os problemas vão começar. No comando do Ministério dos Transportes, a legenda dá as cartas nos Dnits estaduais, por exemplo. Quando mexerem nisso, vai ter gritaria.

