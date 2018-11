Partido de Bolsonaro recusa visita à China

Amanhã talvez A executiva do PSL rejeitou convite do Partido Comunista da China para uma visita à capital do país. A justificativa oficial foi a de que o prazo estava muito enxuto, mas a verdade é que o presidente da sigla, Luciano Bivar, recuou por medo de irritar Bolsonaro.

Escalar a muralha Os chineses haviam pedido que o partido do presidente eleito montasse uma delegação com 10 membros para ir a Pequim ainda este ano. O PSL disse que poderia voltar a falar sobre o assunto em 2019.

