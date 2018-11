Magistrados caíram em boato e comemoraram sanção de reajuste que ainda não veio

Pegadinha É tão grande a ansiedade do Judiciário com a sanção do reajuste de salários dos ministros do STF —que tem efeito cascata sobre toda a magistratura— que, nesta sexta (23), integrantes de associações de classe trocaram mensagens comemorando o fato de o presidente Michel Temer ter assinado o projeto.

Fake news Houve decepção quando as entidades constataram que tudo não passava de um boato. O presidente ainda não sancionou o aumento. O prazo dele vai até o dia 28.

