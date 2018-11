Governo Temer se une a Bolsonaro e pressiona Senado a aprovar cessão onerosa sem emendas

Unidos Interlocutores do atual e do próximo governo somaram esforços para pressionar o Senado a aprovar a cessão onerosa, que pode render R$ 100 bilhões à União, sem emendas. Aécio Neves (PSDB-MG), autor de proposta que destina 20% desse montante a estados e municípios, impôs condições.

Vai na frente O mineiro avisou que só retira a emenda do texto da cessão onerosa se o governo aprovar na Câmara projeto incluindo estados e municípios não produtores de petróleo no Fundo Social do pré-sal, criado para destinar recursos à saúde e educação.

Fresta Onyx Lorenzoni (DEM-RS), que vai assumir a Casa Civil no governo Bolsonaro, sinalizou que planeja fazer uma rodada de conversas com presidentes de partidos.

