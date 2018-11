Escolhido de Bolsonaro para o MEC criticou ‘decisões esdrúxulas’ e ‘soltura indiscriminada de meliantes’ no STF

Toque de midas Vélez foi indicado para o posto pelo filósofo Olavo de Carvalho, assim como o escolhido para Relações Exteriores, Ernesto Araújo. As coincidências não param por aí. O colombiano segue o colega nas críticas ao “globalismo”.

Oops O futuro chefe do MEC fez severas críticas a integrantes do STF em seu blog. Ao comentar a libertação de José Dirceu (PT), disse que “os juízes togados do Supremo não podem, com as suas decisões esdrúxulas de soltura indiscriminada de meliantes condenados, espalhar a insegurança jurídica que hoje campeia”.

Dos nossos Bolsonaristas disseram que o arquivo com o currículo de Vélez veio anexado a uma música: o hino da Independência do Brasil.

