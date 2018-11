Escolha de presidente da Petrobras coroa protagonismo, mas amplia pressão sobre Guedes

Diabo no detalhe A recepção calorosa de investidores ao nome de Roberto Castello Branco para o comando da Petrobras não fez um profundo conhecedor do sistema financeiro e do governo deixar de observar que, em anos, esta é a primeira vez que o chefe da maior estatal do país é anunciado pelo titular da economia, e não pelo presidente.

Diabo no detalhe 2 Para esse observador privilegiado, o rito do convite a Castello Branco comprova a delegação total de poderes a Paulo Guedes, o ministro da economia de Bolsonaro. O problema, ele alerta, é que esta é uma via de mão dupla: quem leva louros pelo sucesso também carrega a culpa pelos erros. Sem chance de compartilhamento.

