Nome do eleito de Bolsonaro para Relações Exteriores amplia apreensão do universo político

Meio a meio A indicação de Ernesto Araújo para o Ministério das Relações Exteriores dividiu o Itamaraty. Para fazer a mudança radical na política externa que Bolsonaro tem pregado, dizem diplomatas, ele era a opção lógica. Há temor, porém, pelo fato de o escolhido ter sido promovido há pouco tempo e nunca ter chefiado embaixada no exterior.

Dia de banquete No universo político, a decisão de Bolsonaro para a pasta causou preocupação. Quem lida com o cotidiano do governo diz que o blog de Araújo, prato feito para polêmicas, será esquadrinhado com lupa pela imprensa estrangeira, que já torce o nariz para o presidente eleito.

