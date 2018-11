Em campanha pela presidência da Casa, Maia organiza jantar para os recém-eleitos da Câmara

A casa é sua Em campanha para se reeleger presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) vai receber deputados recém-eleitos para um jantar, na terça (20), em sua residência oficial. A expectativa é a de que ao menos 50 dos 243 novatos compareçam ao encontro.

RSVP Gustinho Ribeiro (SE), do Solidariedade, está ajudando na organização do jantar. Além de convocação geral no grupo de WhatsApp chamado “Bancada da renovação”, ele tem disparado convites individuais para os estreantes.

