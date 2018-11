Levy traçou cenário otimista para economia após eleição de Bolsonaro

Agora vai Confirmado nesta segunda (12) para presidir o BNDES, Joaquim Levy traçou cenário otimista para a economia brasileira em evento em Washington no início do mês. Para ele, o novo governo conseguirá recuperar a confiança dos investidores rapidamente com reformas e privatizações.

Para onde ir Em sua exposição, Levy indicou o transporte nas grandes cidades, a exploração de petróleo e gás e os esforços para combater mudanças climáticas como áreas prioritárias para a retomada de investimentos.

É só procurar Ao prometer que o BNDES será mais transparente em seu governo, Bolsonaro disse querer saber o valor dos empréstimos para obras no exterior e suas garantias. As informações estão no site do banco desde 2015, assim como as taxas de juros.

