Equipe de Bolsonaro passa pente-fino em projetos no Congresso para evitar gastos

Últimos a saber Encerrada a primeira semana de trabalho em Brasília, a equipe de Jair Bolsonaro concluiu que não pode mais ser surpreendida por iniciativas que elevem os gastos do governo a partir do ano que vem. Logo após o Congresso aprovar o aumento salarial dos juízes e a renovação de incentivos fiscais da indústria automobilística, o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu um pente-fino nas propostas em andamento na Câmara e no Senado, para não ser apanhado desprevenido de novo.

Força-tarefa Caso identifique projetos com potencial de impacto no Orçamento, a equipe do economista deve entrar em campo para tentar convencer o Congresso a não levar as medidas adiante.

Sem conversa Na quarta (7), quando a Câmara aprovou os incentivos do setor automotivo, um deputado veterano notou que não havia ninguém no plenário que falasse em nome de Bolsonaro e pudesse impedir a passagem do projeto.

Ponta do lápis Segundo projeções da Receita Federal, o governo abrirá mão de R$ 3,7 bilhões em receitas nos próximos dois anos com o programa das montadoras. O aumento do Judiciário representará para a União gastos adicionais de R$ 1,7 bilhão em 2019.

Pode esperar Na discussão interna sobre a melhor estratégia para a reforma da Previdência, o futuro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, está entre os que preferem esperar a posse do novo governo para concentrar esforços em mudanças mais profundas do que as que seriam viáveis agora.

Hora da autocrítica Secretário-geral do PSDB, o deputado Marcus Pestana (MG) enviou à direção do partido documento cobrando um exame rigoroso da derrota eleitoral sofrida neste ano, quando Geraldo Alckmin terminou em quarto lugar na disputa presidencial.

Senão acaba “O PSDB precisa se transformar para sobreviver”, afirma Pestana. “Ou nos enraizamos solidamente na sociedade, construindo um partido orgânico com vida intensa, ou seremos dizimados.”

Bandeira branca O mineiro sugere a realização de um congresso nacional e a renovação da direção tucana, com uma ressalva: “Se for para desencadear um processo autofágico e fratricida, melhor não fazer”.

Ponto final Um mês antes de se afastar da Lava Jato para virar ministro, o juiz Sergio Moro encerrou o processo mais antigo da operação, em que familiares do ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa foram acusados de obstrução de justiça.

Aqui se paga Condenados em agosto deste ano por terem destruído documentos antes de Costa passar a cooperar com as autoridades em 2014, eles foram beneficiados pelo seu acordo de delação premiada e terão que pagar multa e prestar serviços comunitários por algum tempo.

Deixa para lá Moro demorou mais de quatro anos para decidir o caso. Em 2017, o Ministério Público apontou contradições entre Costa e seus familiares e pediu o cancelamento de seus benefícios. Moro disse não. Em outubro, as partes desistiram de recorrer e ele encerrou o processo.

Pense bem Juízes e procuradores que tentam convencer o Supremo Tribunal Federal a manter o auxílio-moradia da categoria mesmo após o aumento salarial aprovado pelo Congresso na última quarta-feira estão em busca de novos argumentos para a causa.

Teto de vidro Segundo eles, a extinção do benefício poderá abrir caminho para um debate mais amplo sobre os imóveis funcionais à disposição dos magistrados, porque a legislação concede o auxílio a juízes que não têm imóvel oficial na cidade em que trabalham.

Alternativa O fim do auxílio-moradia depende do julgamento de ações que questionam o benefício no Supremo, ainda sem data marcada para ocorrer. Os juízes dizem que só aceitam sua extinção se o Congresso concordar em substituí-lo por outro penduricalho, um adicional por tempo de serviço na magistratura.

TIROTEIO

O Congresso e o Judiciário estão desconectados da realidade. As urnas deram o recado, mas eles insistem no erro

De Ronaldo Caiado (DEM), governador eleito de Goiás, sobre a aprovação do aumento para juízes mesmo após apelo de Bolsonaro

Ricardo Balthazar (interino), com Thaís Arbex e Julia Chaib