Direção do PT defende que Haddad se divida entre o Sudeste e o Nordeste

Prioridade A direção do PT defende que Fernando Haddad, oficializado candidato a presidente, concentre parte de sua agenda na região Sudeste, onde está metade do eleitorado do país. A ideia é mesclar atividades na região com idas ao Nordeste, principalmente às capitais.

Sessão VIP Na sexta (14), Haddad vai participar de comício na Cinelândia, no Rio. O PT vai montar um telão no local para transmitir aos militantes a entrevista dele ao vivo ao Jornal Nacional. A expectativa é reunir 20 mil pessoas no ato.

Sem moleza A campanha de Ciro Gomes (PDT) submeteu a indicação de Haddad a pesquisas qualitativas. Resultado: acha que a troca não será facilmente assimilada pelo eleitor.

