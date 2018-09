Líder do MBL vai à Justiça para tirar Lula de panfletos de candidatos do PT em SP

Kim Kataguiri (DEM-SP), líder do MBL (Movimento Brasil Livre) e candidato a deputado federal, foi ao TRE (Tribunal Regional Eleitoral) paulista contra candidatos do PT que distribuem material de campanha com imagens do ex-presidente Lula.

Ele anexou à petição panfletos impressos pelas campanhas de Rui Falcão, Jilmar Tatto, Eduardo Suplicy e Luiz Marinho, todos do PT de São Paulo. Kim afirma que a publicidade dos petistas infringe decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que vedou atos que apresentassem Lula como candidato a presidente.

Em outra ofensiva, o líder do MBL questiona uma enquete satírica publicada no Twitter por Gregório Duvivier.

