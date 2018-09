TSE rejeita pedido do PT para proibir imagem de Lula na propaganda de Meirelles

O ministro Sergio Silveira Banhos, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), rejeitou pedido da coligação do PT para que a corte proibisse o candidato do MDB, Henrique Meirelles, de exibir imagens do ex-presidente no horário eleitoral.

Meirelles, que foi presidente do Banco Central durante o governo Lula, mostra fotos e vídeos em que o ex-presidente elogia seu trabalho na propaganda eleitoral na TV, no rádio e também na internet.

A coligação do PT alegou que a veiculação da imagem de Lula poderia confundir o eleitor, indicando que Meirelles poderia ter o apoio do ex-presidente. “No entanto, o que se observa, ao menos em juízo perfunctório, é que as fotos são históricas e foram divulgadas com o objetivo de demonstrar a capacidade e a competência do candidato na condução da economia”, discordou o ministro.

“Entendo, portanto, que as fotos em questão tratam de acontecimento público e notório, o que, em princípio, não viola a legislação eleitoral. Ademais, na sua fala, o próprio candidato Henrique Meirelles afirma que não votou no Lula, embora tenha sido convidado por ele para comandar a economia”, conclui.

A campanha de Meirelles ainda trabalha para apresentar o candidato, que foi ministro da Fazenda de Michel Temer, ao eleitor. O fato de ele ter trabalhado com Lula é um dos pilares da comunicação dele, não por aventar uma ligação com o petista, mas for dar força ao discurso de que ele não se move por paixões partidárias, tendo contribuído com governos do PT e do MDB.

