Haddad cresce no NE e entre os mais pobres, mas esbarra em Ciro

Com lupa Detalhamento do Datafolha mostra que, na região Nordeste, mesmo com uma campanha tímida, Haddad subiu oito pontos percentuais em comparação com levantamento de agosto, de 5% para 13%. Ciro subiu seis, de 14% para 20%. No Norte, o pedetista passou de 10% para 14% e Haddad de 5% para 13%.

Com lupa 2 Entre os que ganham até dois salários mínimos –faixa na qual Lula aparecia no último Datafolha com 49% das intenções de votos–, Ciro oscilou três pontos, de 10% para 13%. Haddad subiu sete, de 3% para 10%.

Os nossos Uma análise com foco só nos eleitores que declaram voto em Ciro mostra que 43% deles sabem que Fernando Haddad é o escolhido de Lula. Outros 11% acham que o indicado do ex-presidente é o pedetista e 38% não sabem quem foi o ungido.

