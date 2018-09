Após ataque, filho de Bolsonaro assume agendas do pai em SP; campanha vai a São Bernardo

Vai por mim A campanha de Bolsonaro programava atos de rua com o parlamentar em São Paulo, estado em que avaliam que ele pode avançar ainda mais sobre o eleitorado. Com a internação do candidato, Eduardo, filho dele, vai assumir as agendas.

Vai por mim 2 O primeiro giro do deputado em nome do pai deverá ser nos dias 14 e 15, passando por Marília. Na próxima semana, está prevista uma viagem que incluirá Santos e terminará com um ato “em homenagem a Lula”, uma ironia, em São Bernardo do Campo.

Patente alta Dirigentes do PSL querem levar os generais Mourão, vice de Bolsonaro, e Augusto Heleno às agendas.

