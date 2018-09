Cabeça e coração Presidente do maior partido da coligação de Alckmin, o senador Ciro Nogueira (PP-PI), candidato à reeleição, fez um programa inteiro na TV com o tema “Sou Lula”. “Sou um dos milhões de brasileiros que são Lula”, disse. No Piauí, o petista passava de 70% das intenções de voto.

