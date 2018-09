Após ataque, Alckmin desabafa sobre clima de radicalização no país

Primeiro instinto Rival de Bolsonaro no campo da direita, Geraldo Alckmin (PSDB) ficou consternado ao saber do ataque. Telefonou a um auxiliar e disse que queria entender o ocorrido. O lado médico do tucano reagiu antes do que o político. “Não existe risco superficial em ataque a faca. A chance de infecção é grande. É grave“, disse.

Vida real Depois, em conversa com aliados, Alckmin falou sobre a radicalização no país. Segundo relatos, comentou que sempre se pensa na divisão das redes sociais quando se fala sobre o assunto, mas o episódio teria mostrado que há, sim, gente disposta a levar esse sentimento às ruas.

