Presidente do Banco do Brasil anuncia PLR com réplica do meme ‘é verdade esse bilete’

Rir… O presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, anunciou a liberação de participação nos lucros da estatal a funcionários de forma inusitada. Postou na rede interna a foto de um pedaço de papel escrito a caneta: “Pode contar com a PLR antes do feriado”.

… é o remédio Ele concluiu: “É verdade esse bilete” e assinou o texto errando a grafia do próprio nome, emulando meme que fez sucesso nas redes.

