Juíza não descarta ‘envolvimento político-partidário’ em ataque a Bolsonaro

A juíza federal Patrícia Alencar Teixeira de Carvalho, da 2ª Vara Federal de Juiz de Fora, diz não descartar “envolvimento político-partidário” no atentado ao presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), nesta quinta (6), informa Thais Arbex.

No termo da audiência de custódia de Adelio Bispo de Oliveira, preso por esfaquear o candidato do PSL à Presidência, ela afirma que as circunstâncias que envolveram o delito demandam maiores investigações das autoridades policiais para identificar se houve o envolvimento de terceiros, mas que “até o momento, não descartado envolvimento político-partidário”.

Carvalho diz que o atentado a Bolsonaro afeta de “forma direta” o processo eleitoral no país, pois “revela profundo desrespeito à vida humana e ao Estado democrático de Direito, à liberdade constitucional de manifestação dos ideais políticos”.

“Fato é que, a toda evidência, o motivo que imbuiu Adélio foi fútil e inescusável”, escreveu. De acordo com ela, o agressor armou uma “emboscada” para tentar assassinar Bolsonaro.

A juíza diz que Adelio “admitiu sua participação no delito, sustentando, em suma, motivação religiosa e divergência de opinião do plano político defendido por Bolsonaro”. Ela destaca trechos do depoimento em que ele informou aos policiais que “defende a ideologia de esquerda, enquanto o candidato Jair Bolsonaro defende ideologia diametralmente oposta, ou seja, de extrema-direita”.

De acordo com o documento, Adelio também disse se considerar “da esquerda moderada e que Bolsonaro defende o extermínio de homossexuais, negros, pobres e índios, situação que discorda radicalmente”. Ele declarou no interrogatório que não foi contratado por ninguém e que não recebeu auxílio no ataque.

A magistrada registra que o atentado foi “adredemente planejado” e “sem direito de defesa da vítima”.

Leia mais notícias do Painel aqui.