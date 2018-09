‘Tentaram dar uma facada no coração dele, tentaram matar meu pai’, diz filho de Bolsonaro

Filho de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro enviou um áudio a militantes do PSL logo após o atentado do qual o pai foi vítima. Ele diz que “tentaram dar uma facada no coração dele”. “Graças a Deus tinha um rapaz ali que percebeu… Que na hora que ele ia enfiar a faca conseguiu dar uma desviada no braço desse cara aí, o cara que tentou matar meu pai”, diz o deputado estadual na gravação obtida por Julia Chaib.

Flávio, visivelmente nervoso no áudio, tenta tranquilizar os aliados. “Mas está tudo bem com ele, está em Juiz de Fora (MG), foi medicado lá. Foi só susto”, ele diz.

O filho de Bolsonaro pede que “intensifiquem as orações por nós”. “Quem ainda não percebeu contra o que a gente está lutando, hoje foi mais uma prova. A gente sempre soube que isso podia acontecer, a gente tem se previnido, tem evitado muita coisa, mas quando acontece é que a ficha cai”, diz ele ao concluir.