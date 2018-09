PGR vai aguardar análise de recursos do PT antes de pedir devolução do dinheiro gasto com Lula

Ponto sem nó O Ministério Público Eleitoral vai esperar o desenrolar dos recursos do PT no STF para pedir a devolução do dinheiro público usado na campanha de Lula.

Ponto sem nó 2 A PGR incluiu a cobrança dos valores na impugnação do registro do petista. Embora o tema não tenha sido abordado pelos ministros do TSE no julgamento, o relator, Luís Roberto Barroso, rejeitou a ofensiva em seu voto e sugeriu que a Procuradoria entrasse com uma nova ação.

Ponto sem nó 3 Na prática, a PGR ganhou tempo. Como a lei não especifica prazo para o recurso, há quem defenda que o questionamento seja feito só depois que Fernando Haddad (PT) for oficializado substituto de Lula.

