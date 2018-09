Por recall, Marina vai visitar cidades em que teve votação expressiva em 2014

Quem me conhece… A campanha de Marina Silva (Rede) vai dar uma guinada na agenda dela, muito centrada no eixo Rio, SP e Brasília por causa de entrevistas e sabatinas. O novo cronograma está sendo elaborado com base nas 60 cidades em que ela teve votação expressiva em 2014. A ideia é tentar segurar esse eleitor.

… que me compre Os aliados de Marina estão fazendo cruzamentos para encontrar, entre esses municípios, os que concentram o maior percentual de eleitores indecisos. Por conta do pouco tempo que falta para o primeiro turno, ela e Eduardo Jorge (PV), seu vice, vão dividir as viagens.

